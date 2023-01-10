Призначена перед вторгненням Росії директорка лікарні на Херсонщині перейшла на бік ворога

Т. в. о. директора комунального некомерційного підприємства "Великолепетиська лікарня", що в Каховському районі на Херсонщині, Олена Марченко допомогла окупантам зареєструвати медичний заклад в російському державному реєстрі.

Про це повідоімляє Центр журналістських розслідувань.

Зазначається, що жінка очолила лікарню рівно за два тижні до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Разом із Марченко на бік ворога перейшла й її донька Яна.

Олена Марченко раніше працювала медичною директоркою Великолепетиської лікарні і очолювала її профспілкову організацію. 7 лютого 2022 року після завершення терміну дії контракту з попереднім керівником її призначили т. в. о. директора закладу, але провести конкурс на заміщення вакантної посади не встигли, оскільки 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Докази співпраці Марченко з окупантами недавно опублікували в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Вона фігурує в ньому як "руководитель Великолепетихской центральной районной больницы" – подібну назву заклад мав до ліквідації Великолепетиського району в 2020 році.

Причому, місцезнаходженням "лікарні", відповідно до даних російського держреєстру, називають місто Таврійськ Каховського району, розташоване майже в 70 км від Великої Лепетихи.

Нагадаємо, СБУ ідентифікувала понад 6 000 організаторів “псевдореферендумів” на окупованих РФ територіях.