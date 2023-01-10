Селище Невське, що у Красноріченській громаді Сватівського району на Луганщині, 9 січня зазнало масованих російських обстрілів. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Після деокупації там залишилося жити близько 150 людей. Двох із них вчора росіяни вбили. Ще двох поранено. Ворог продовжує полювати саме не цивільних", - йдеться в повідомленні.

Як населений пункт виглядав учора ввечері, можна побачити на світлинах.

Фото: facebook.com/odalug

Зазначається, що росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Куп’янському та Лиманському напрямках по Стельмахівці, Макіївці, Площанці і Діброві.

У районах Білогорівки, Червонопопівки та Кузьминого захисники Україні відбили атаки окупантів.

Також в ОВА повідомили, що окупанти продовжують "мобілізацію", у тому числі дітей 2005-2006 років народження, їх ставлять на обов’язковий військовий облік в окупаційних військкоматах на захоплених територіях Луганщини та Донеччини.

"Росіяни мобілізують усіх, кого дістають. Вже настає черга дітей. На окупованих територіях формують списки тих, кого можна відправити воювати відразу після випуску зі школи. Перш за все, це стосується тих, хто досягає повноліття у 2023 році", - зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Старобільську представники так званих "правоохоронних органів", які раніше зрадили присязі, почали писати заяви на звільнення зі служби на росіян.