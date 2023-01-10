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Війна Росії проти України буде затяжною, – прем’єр Швеції

Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, але час на боці України.

Війна Росії проти України буде затяжною, – прем’єр Швеції
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що війна Росії проти України буде затяжною.

Про це він заявив у промові на щорічній національній конференції Folk och Försvar, пише Укрінформ.

“Стратегічні цілі Росії залишаються незмінними, як і очевидна боротьба України за свою свободу. Однак саме на боці України закон”, – заявив очільник уряду Швеції.

За його словами, ця війна ведеться на двох фронтах: “Українська оборонна війна проти російської агресії й окупації – та російська війна на виснаження проти волі України до самозахисту, і не в останню чергу проти єдності Заходу”.

“Кажуть, Путін живе з вірою в те, що час на боці Росії. Наш головний внесок у мир – продемонструвати своїми діями, що час, навпаки, на боці України. Швеція і наші союзники повинні продовжувати надавати широку фінансову і військову підтримку Україні, захищати європейську і трансатлантичну єдність і посилювати тиск на Росію”, - сказав він.

Нагадаємо, Швеція має намір передати Україні самохідні 155-міліметрові артилерійські установки Archer.

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