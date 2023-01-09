Вся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів.

Сьогодні президент України провів чергове засідання Ставки. Головна увага приділялась ситуації на Донеччині та Луганщині – саме тих напрямках, які зараз найгарячіші.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають наш Бахмут і проявляють максимальну стійкість! Дякую всім бійцям у Соледарі, які витримують нові та ще жорсткіші штурми окупантів! Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін... Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили”, - наголосив президент України.

Він зазначив, що там все повністю зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів.

“Сьогодні на Ставці доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки... Ми інтегруємо в нашу систему оборони нові бойові засоби й техніку, які отримуємо від наших партнерів. Робимо все, щоб між домовленістю про додаткову підтримку та застосуванням цієї підтримки на полі бою було якнайменше часу”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський за сьогодні провів чотири етапи переговорів із партнерами - президенткою Словенії, премʼєр-міністрами Чехії, Португалії та Північної Македонії.

“З усіма я говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів нашої формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання терористів за скоєне”, - зазначив голова держави.

Зеленський пообіцяв хороші новини для України, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового “Рамштайну”, й на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів.

“Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території… Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент висловив впевненість, що ця зброя й ця техніка вже скоро будуть у наших воїнів на фронті.

“Зустрівся сьогодні з виконавчим віце-президентом Єврокомісії, який відповідає за Європейський зелений курс – за оновлення європейського енергетичного життя на основі сучасної “зеленої” енергетики. Саме таке оновлення є й нашою метою, причому безпековою метою. Сучасна й “зелена” енергетика для України, використання відновлюваних енергоджерел дозволить нам суттєво посилити нашу стійкість проти будь-яких агресивних амбіцій Росії, спрямованих на нашу та європейську енергетику”, - зауважив президент України.

Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до саміту з ЄС, до подальшого інституційного зближення нашої держави, нашої державної системи та системи ЄС, а також до початку переговорів щодо членства.

“Підписав сьогодні ввечері укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 – посмертно. Вічна пам’ять кожному й кожній, хто віддав своє життя за Україну!” - підсумував голова держави.

Нагадаємо, нині командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що рашисти здійснили відчайдушну спробу штурму міста Соледар з різних напрямків та кинули у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Але зазнали втрат і відступили.