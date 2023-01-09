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На узбіжжі дороги на Харківщині знайшли протитанкові міни

Також на узбіччі поліцейські знайшли гранати.

На узбіжжі дороги на Харківщині знайшли протитанкові міни
Фото: Пресслужба поліції Харківської області

Поліцейські виявили в Ізюмському районі Харківської області на узбіччі дороги протитанкові міни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Вибухонебезпечні предмети були знайдені на трасі регіонального значення М-03 «Київ-Харків-Довжанський» під час проведення стабілізаційних заходів”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли на узбіччі 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. 

Доступ на територію, де знайшли міни та гранати, був заблокований, а на місце викликані співробітники вибухотехнічної служби.

Нагадаємо, наразі найнебезпечнішою зі щільності замінування є територія Херсонщини. Загальна площа обстеженої території у деокупованих регіонах перевищує 16,3 тисяч гектарів.

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