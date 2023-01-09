Євросоюз може підтримати Україну під час відбудови відновлювальними джерелами енергії

Євросоюз готовий підтримати Україну відновлювальними джерелами енергії під час відбудови.

Про це у своєму твітері повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії з питань Європейського зеленого курсу Франс Тіммерманс.

За його словами, ЄС та Україна підтримують ідею незалежності від російського викопного палива.

"Відновлювальна енергія дозволить Україні будувати майбутнє в децентралізованій енергосистемі", - підкреслив Тіммерманс.

🇪🇺 and 🇺🇦 are fully aligned in our aim to be independent from Russian fossil fuels.



Renewable energy allows 🇺🇦 to build that future, in a decentralized energy system.



It can start doing so immediately: the EU is ready to support Ukraine with renewables as it reconstructs. — Frans Timmermans (@TimmermansEU) January 9, 2023

Раніше він наголосив, що Україна "має все необхідне, аби стати лідером у сфері сучасної зеленої енергетики", зокрема, "величезний потенціал розвитку сонячної, вітрової, водневої енергетики і біометану".

Нагадаємо, Тіммеманс нині зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час бесіди сторони обговорили стан енергетичної системи України, допомогу для нашої держави для проходження зими, а також санкційний тиск на Росію.

Представниця Єврокомісії Ана Пісонеро заявила, що Європейський Союз готовий відігравати провідну роль у відновленні України.