США мають надійний план допомоги Україні на 2023 рік, - Салліван

Розмови про те, що є глибокі розбіжності між республіканцями та демократами з цього питання - недоречні.

Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі , Вашингтоні, 11 липня 2022.

Сполучені Штати Америки мають чіткий план фінансування необхідної Україні допомоги практично на весь 2023 рік. Йдеться як про безпекову, так і про економічну, гуманітарну та енергетичну допомогу.

Про це повідомив Голос Америки.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну. В свою чергу, політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку.

Відповідно, запевнив Салліван, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання - недоречні.

Салліван також нагадав про публікацію республіканців Кондолізи Райз Роберта Гейтса, у якій політики виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

Ця публікація з'явилася незабаром після оголошення адміністрацією Байдена найбільшого пакета безпекової допомоги Україні на понад 3 мільярди доларів.

“Отже, якщо питання полягає в тому, чи повинні ми рухатися швидко й рішуче, щоб підтримати Україну за допомогою інструментів, необхідних їй для перемоги у цій війні, і секретар Райс та секретар Гейтс відповідають на це питання "так", то ми також відповідаємо на це запитання "так". І я вважаю, що ми продемонстрували, що не тільки робимо відповідні заяви, але і діємо", - сказав Салліван під час аудіобрифінгу на президентському літаку на шляху до Мексики.

Нагадаємо, у Білому досі заявили, що одним з пріоритетів зовнішньої політики адміністрації президента США Джо Байдена у 2023 році стане підтримка України.

Раніше президент США Джо Байден підписав бюджет США на 2023 фінансовий рік, що включає багатомільярдну допомогу Україні.