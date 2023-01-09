Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Євгенія Кравчук: “Повернути Україні Нижню лавру і Почаїв допоможе розслідування будівництв на їхній території”
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
Президент України призупинив громадянство 13 священників УПЦ МП, - джерела
ГоловнаСвіт

Папа Римський назвав війну в Україні "злочином проти Бога і людства"

Понтифік наголосив, що війна "заслуговує твердого та однозначного засудження".

Папа Римський назвав війну в Україні "злочином проти Бога і людства"
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, "є злочином проти Бога та людства".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що понтифік говорив про війну в Україні, "з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду".

"Будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми жителями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження", - процитував Франциск конституцію Ватикану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у різдвяній промові 25 грудня папа Франциск згадав про українців, які переживають це Різдво "в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни". Він також закликав покласти край війні.

5 січня український військовий капелан Геннадій Мохненко помолився із Папою Римським.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також