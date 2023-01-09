Папа Римський Франциск у щорічній промові перед акредитованими у Ватикані дипломатами заявив, що війни, подібні до війни в Україні, де цивільні території піддаються безладному знищенню, "є злочином проти Бога та людства".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що понтифік говорив про війну в Україні, "з її слідами смерті та руйнування, з її нападами на цивільну інфраструктуру, які спричиняють загибель не лише від обстрілів та актів насильства, але також від голоду та холоду".

"Будь-який акт війни, спрямований на невибіркове знищення цілих міст або величезних територій з їхніми жителями, є злочином проти Бога та людства, який заслуговує твердого та однозначного засудження", - процитував Франциск конституцію Ватикану.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у різдвяній промові 25 грудня папа Франциск згадав про українців, які переживають це Різдво "в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни". Він також закликав покласти край війні.

5 січня український військовий капелан Геннадій Мохненко помолився із Папою Римським.