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Уночі окупанти обстріляли один з об’єктів Херсонгазу

Постраждалих немає.

Уночі окупанти обстріляли один з об’єктів Херсонгазу
Наслідки острілів окупантами Херсону.
Фото: EPA/UPG

Уночі 9 січня російські окупанти завдали удару по одному з об’єктів АТ "Херсонгаз" у Херсонській області.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Сьогодні вночі ворог вдарив по одному з об'єктів Херсонгазу. На щастя, обійшлося без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Соболевський додав, що “російські військові не можуть похвалитися успіхами на Херсонщині, тому намагаються компенсувати це регулярним обстрілом населених пунктів”.

 

Нагадаємо, 8 січня російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонської області та 21 раз – територію Херсона.

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