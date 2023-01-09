Уночі окупанти обстріляли один з об’єктів Херсонгазу

Уночі 9 січня російські окупанти завдали удару по одному з об’єктів АТ "Херсонгаз" у Херсонській області.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Сьогодні вночі ворог вдарив по одному з об'єктів Херсонгазу. На щастя, обійшлося без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Соболевський додав, що “російські військові не можуть похвалитися успіхами на Херсонщині, тому намагаються компенсувати це регулярним обстрілом населених пунктів”.

Нагадаємо, 8 січня російські окупанти 77 разів обстріляли територію Херсонської області та 21 раз – територію Херсона.