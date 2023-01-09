Внаслідок вибухів у Мелітополі знищені склади боєприпасів окупантів

В окупованому Мелітополі знищені два склади боєприпасів російських військових.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер міста Іван Федоров.

Він розповів, що окупанти розмістили склади боєприпасів на території двох підприємств, що розташовані поруч – заводах “Гідромаш” та “Мелітопольський компресор".

“В ніч з 7 на 8 січня там були надпотужні вибухи. Таких потужних вибухів не було з 24 лютого. Детонація тривала до 6-ї ранку", – зазначив Федоров.

Внаслідок вибухів до лікарні доправили щонайменше 10 постраждалих військових РФ.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи.