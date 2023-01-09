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Україна просила у Грузії надані у 2008 році комплекси “Бук”, але отримала відмову, – дипломат

Київ також просив передати надані США протитанкові комплекси Javelin.

Україна просила у Грузії надані у 2008 році комплекси “Бук”, але отримала відмову, – дипломат
ЗРК Бук-М1. Ілюстративне фото
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

На початку повномасштабного вторгнення РФ Україна зверталася до Грузії з проханням передати комплекси “Бук”, які наша держава надала Грузії під час війни у 2008 році. Однак уряд Грузії відмовився надавати Україні військову допомогу.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов, пише Європейська правда.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну" – розповів він.

 

За словами Касьянова, Київ просив передати комплекси "Бук", які були передані Україною Грузії під час війни 2008 року, а також передані Грузії Сполученими Штатами протитанкові комплекси Javelin. США зі свого боку були згодні на це і навіть пропонували замінити Javelin на новіші комплекси. 

"Уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу”, – наголосив Касьянов.

Він додав, що Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з Росією.

Нагадаємо, прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України. Він також сказав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади". 

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