Гарібашвілі вважає, що Грузія достатньо підтримує Україну

Він також сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва.

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає достатнім те, що офіційний Тбілісі робить для підтримки України. Він також сказав, що йому "неприємні" останні заяви Києва.

Про це повідомляє "Новости-Грузия".

"Ми підтверджуємо підтримку територіальної цілісності України та її суверенітету і робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українським друзям. Ми надаємо підтримку з початку війни практично на кожній платформі", - сказав Гарібашвілі.

Він додав, що вважає дії Росії невиправданою воєнною агресією, що підриває світовий порядок.

"Ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше, тому що вона становить загрозу не лише для України, але й архітектури безпеки Європи і безпосередньо нашого регіону", - зазначив прем’єр.

Гарібашвілі додав, що йому "неприємні заяви, які лунають від представників української влади", але сказав, що не хоче вдаватися у деталі, тому що Україна - у скрутному становищі.

"Я багато разів казав, і ми це підтверджуємо своєю політикою та діями, що ми поважаємо суверенітет усіх країн, але найбільше любимо власну. Тож наш головний обов’язок - захищати інтереси нашої країни", - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, що Грузія відправила Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловат загальною вартістю понад 560 тисяч доларів.

За даними уряду Грузії, на 1 грудня країна витратила до 12 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, 26 тис. громадян України, які зараз проживають у Грузії, отримують відповідну фінансову допомогу, а також підтримку у сфері медицини та освіти.