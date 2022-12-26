У Вашингтоні через пошкодження невідомими підстанцій 14 000 людей лишилися без електрики

У штаті Вашингтон біля міста Такома невідомі пошкодили три електричні підстанції. Унаслідок вандалізму близько 14 000 людей залишилися без електропостачання, пише Reuters із посиланням на місцеву владу.

Інциденти відбулися в Різдво, 25 грудня. Хто стоїть за нападами – поки невідомо. Дві підстанції належать Tacoma Public Utilities, одна – Puget Sound Energy. Невідомі вдерлися на їхню територію і пошкодили обладнання, однак нічого не вкрали.

"Наразі проводять першочергове розслідування. Підозрюваних у нас немає. Чи є мотиви, чи це була скоординована атака на енергосистеми, невідомо", – йдеться в повідомленні на сайті правоохоронців.

Раніше цього місяця комунальне підприємство в Північній Кароліні повідомило про збої внаслідок, як заявила місцева влада, організованої стрілянини, яку зараз розслідують федеральні правоохоронні органи.

Нагадаємо, що цими днями в різних штатах також відбулося знеструмлення через снігопади. Без електропостачання залишилися сотні тисяч американців.