Унаслідок хуртовини й морозів у США загинули понад 20 людей

Через хуртовину в США загинули 28 людей. Аномальні снігопади вирували в Баффало, унаслідок чого люди опинилися заблокованими в своїх машинах, в населених пунктах виникли проблеми з електрикою, пише Reuters.

Керівник округу Ері Марк Полонкарц сказав, що кількість жертв шторму зросла з трьох до семи за ніч у регіоні Баффало на крайньому заході Нью-Йорка, де сніг у неділю збільшив загальне накопичення майже до чотирьох футів (1,2 метра).

Тіла деяких загиблих знаходили в машинах, деяких – в сугробах.

"Мої глибокі співчуття родинам, які втратили близьких", – написав Полонкар у твіттері.

Без електрики опинилися понад 200 000 будинків у різних штатах.