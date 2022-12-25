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У Росії вмер колишній головнокомандувач Сухопутних військ, генерал армії Маслов

Раніше він також був військовим представником Росії при НАТО. 

У Росії вмер колишній головнокомандувач Сухопутних військ, генерал армії Маслов
Фото: Фокус

У Росії вмер генерал армії, колишній головнокомандувач Сухопутних військ Олексій Маслов. Згідно з заявою "Уралвагонзаводу", він помер у віці 69 років у військово-клінічному госпіталі в Москві.

Маслов був військовим представником Росії при НАТО, останніми роками працював спецпредставником "Уралвагонзаводу" з військово-технічного співробітництва. 

Нагадаємо, також у Росії помер гендиректор компанії "Адміралтейські верфі", яка виготовляла підводні човни-носії для "Калібрів". За життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, "завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії". При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

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