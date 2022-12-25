ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

Вони допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією

Об'єднані Арабські Емірати передадуть 2500 побутових генераторів цивільному населенню України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеве інформаційне агентство WAM.

"Генератори допоможуть цивільному населенню частково забезпечити себе електроенергією, що полегшить складні умови життя сімей, постраждалих від кризи", - йдеться в повідомленні.

Потужність генераторів - від 3,5 до 8 кіловат.

Також близько 1200 побутових генераторів доставили до Варшави 24 грудня, а решту країна передасть у січні.

Нагадаємо, ОАЕ надають генератори в рамках гуманітарної допомоги на суму $100 млн США, яку ОАЕ виділили для України.