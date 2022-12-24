“Подарунок” Рогозіну і путінські пірамідки: яку пропаганду розробили в Кремлі за 22 грудня

Серед чергових меседжів путінської пропаганди першочергово можна згадати, що несподівано із заявою з’явився давно не медійний начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов. На зустрічі з військовими він сформулював чергове “основне стратегічне завдання спецоперації”, яке полягає у взятті під контроль всієї території так званої “ДНР”. Насправді ж “звільнення” Донбасу в окупантів рухається невідповідно цілі.

Фото: EPA/UPG

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Як зазначається, окупація Донеччини навіть із заяв “влади” псевдореспубліки не є такою успішною. На початку березня 2022 року ватажок “ДНР” Денис Пушилін розповів, що було “звільнено” близько 55-60% території. Однак у грудні він сказав, що “звільнено” понад 50%. Тобто, якщо вірити його словам, окупанти втратили 5-10% території.

Тут лише хочеться нагадати, що “визволителі” не можуть контролювати навіть донецькі ресторани, такі як “Шеш-беш”, де Рогозін, який розповідає всюди, що не вилазить з окопів, опинився на святкуванні. Шойгу і Герасимову краще було б зосередитися принаймні на контролі місцевого “шеш-бешу”, а не зазіхати на вільні території.

Крім Рогозіна, нещодавно “попало” ще одному “чиновнику” - очільнику окупаційної адміністрації села Любимівка та Василівка на Херсонщині. Щоправда він помер, коли підірвався біля пам’ятника “Дівчина у шинелі”. Ця особа була відома не тільки “керуванням” районів, але також продажем самогону і наркотиків.

Проте в Кремлі не сильно переймаються такими випадками. Навпаки, прессекретар Путіна Пєсков заявив, що “незважаючи ні на що, чиновники повинні їздити на Донбас у великій кількості”. Можна зробити висновок, що “гарматним м’ясом” у Москві хочуть зробити не тільки військових, але й чиновників.

У Кремлі навіть призначили “сенаторів”, які начебто представлятимуть тимчасово захоплені регіони в Раді Федерації. Від Запорізької області це Дмитро Ворона, який був при владі в Україні за часів Януковича і викликає суперечки навіть у Росії. У Херсонську область відправлять “сенатора” Костянтина Басюка, радника Сальдо, у Луганську - Ольгу Бас, яка керувала адміністрацією Пасічника в “ЛНР”, та Дар’я Лантанова, яка стала співавторкою методички для пропагандистів.

Крім іншого, Держдума РФ 21 грудня затвердила закон, який регламентує “Окремі правила держзакупівель для нових територій”. При чому прийнятий цей закон був із шаленим поспіхом. Вже 22 грудня набула розголосу історія про виробництво і встановлення “путінських пірамідок” - трикутних протитанкових бетонних укріплень на окупованих територіях.

Мова йшла про те, що такі укріплення погано допомагають - їх легко помітити, об’їхати або знищити артилерією. Постачальники економлять на виробництві “пірамідок” - беруть гірший бетон, адже ніхто не буде перевіряти. До того ж доставка і встановлення цих трикутників по лінії фронту коштує величезні гроші. Тож якщо росіяни захочуть встановити їх по всій лінії, то одна лише Брянська область обійдеться в 6-65 млн рублів.

Врешті-решт, 22 грудня Путін заявив, що “Patriot – досить стара система, вона не працює так, як наша С-300. Нехай надають – ми переклацаємо і їх”. Проте з “клацанням” ППО у російської армії є багато проблем. Проти такого коментаря піднявся галас навіть у Z-спільноті, де підкреслюють, що після появи Patriot можна забути про придушення ППО та патрулювання повітряного простору України.

Щодо Patriot, то Пєсков назвав його “законною ціллю для Росії”. Це улюблені слова, які кремлівські мисливці повторюють постійно вже 10 місяців. Заяви про озброєння, яке приходило Україні від країн-партнерів протягом усього повномасштабного вторгнення, так і залишилися без наслідків.