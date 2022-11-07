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​Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя, – Андрющенко

Два мінізаводи з виробництва бетону працюють на фронт.

​Окупанти будують лінію оборони навколо Маріуполя, – Андрющенко
Фото: Андрющенко

Навколо Маріуполя російські окупанти почали будувати лінію оборони.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Два мінізаводи з виробництва бетону, які змонтували в Маруіполі працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетоні “пирамидки”, які частково везуть в бік Запоріжжя – Херсона. Частково встановлюють в районі траси між Маріуполем та смт Нікольске. Також значно посилють напрям з півночі в с. Старий Крим", – написав він.

Він додав, що, попри всі заяви “Росія здесь навсегда”, в реальності росіяни не мають такого оптімізму. 

Тому, якщо до Харківського контрнаступу вони викопували техніку для фронту, то сьогодні в тренді  процес значного укріплення Маріуполя. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі зафіксований рух російської військової техніки у бік Мангуша.

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