Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Розстріляли “суддю ДНР”, який засудив до страти трьох іноземних військовополонених
Кличко не виключає повного блекауту у Києві і просить підготуватися до поганого сценарію
Кличко не виключає повного блекауту у Києві і просить підготуватися до поганого сценарію
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Оприлюднили відео з приміщення Херсонської обласної адміністрації, яку залишили росіяни
Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства
Окупанти обстріляли три громади Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, газогін, підприємства
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Генштаб показав фото роботи німецьких зеніток Gepard
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Новий пакет допомоги США. Те, що треба тут і зараз
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Київська влада готується до евакуації 3 млн жителів столиці, – NYT
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
Уночі росіяни вдарили по Запоріжжю: зруйнована будівля підприємства, загинула людина (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сєвєродонецьку знайшли тіла 396 загиблих, похованих під час окупації, – Луганська ОВА

Окупанти почали розбирати місця масових поховань, влаштовані раніше. 

У Сєвєродонецьку виявили тіла 396 жертв російської агресії. У населених пунктах біля міста тривають обшуки та зникають люди.

Вилучати зі стихійних поховань загиблих цивільних окупанти почали в Сєвєродонецьку в листопаді. Про це повідомили в Телеграм Луганської ОВА.

Там наголосили, що до травня законна влада здійснювала поховання усіх знайдених загиблих та померлих власною смертю на кладовищі біля Лісової Дачі. Стихійні поховання окупанти організували після захоплення міста. 

"Якщо раніше сєвєродончани, яким опалення так і не зробили, розраховували перезимувати в навколишніх селах, то віднедавна їхати туди стало вкрай небезпечно. У Борівському та Щедрищевому відбуваються масові обшуки, окупанти вилучають мобільні телефони, деяких людей вивозять у невідомому напрямку", – зазначили в ОВА.

Лише зі Смолянинового забрали близько 30 осіб. У спорожнілі будинки цього населеного пункту, а також Новоахтирки, заселяють частково мобілізованих росіян.

В ОВА повідомили, що в Лисичанську сили оборони ударили по підрозділу батальйону "ахмат". Втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими.

"Вони вже точно не підуть на Білогорівку, чергову атаку ворогу від якої відбили ЗСУ 6 листопада", – йдеться у повідомленні. 

Із різних видів озброєння росіяни обстріляли наступні населені пункти регіону: Новоселівське, М’ясожарівка, Стельмахівка на Слобожанському напрямку, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили пʼять ворожих БпЛА.

Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Сєвєродонецьк було окуповано після тривалих і важких боїв у червні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також