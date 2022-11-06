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У понеділок електропостачання обмежать у Києві та семи областях України, - Укренерго

Обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень.

У понеділок електропостачання обмежать у Києві та семи областях України, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

В "Укренерго" повідомили, що надали операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання на понеділок для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30 %. З 6:00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень. Такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час свого відеозвернення Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір неділі від електропостачання в Україні відключені більше 4,5 мільйонів споживачів, з них найбільше у Києві та області. А РФ готує нові масовані удари по інфраструктурі.

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