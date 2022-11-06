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Графіки відміняються, в понеділок у Києві відбуватимуться екстрені відключення електроенергії, - YASNO

Є потреба введення екстрених відключень, щоб не зашкодити електромережам ще більше.

Графіки відміняються, в понеділок у Києві відбуватимуться екстрені відключення електроенергії, - YASNO
Фото: EPA/UPG

У понеділок у Києві будуть запроваджуватися екстрені відключення через дуже великий дефіцит в енергомережі.

Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у Facebook.

"За прогнозами Укренерго завтра в енергомережі Києва буде дефіцит, на 32% більший, ніж закладений у графіки. Це дуже багато і це форс-мажор. Тому доведеться вдаватися до екстрених відключень. Це означає, що в такому разі графіки не працюють. Підготуйтеся, обмеження можуть впроваджуватися прямо зранку" - йдеться у його повідомленні.

Коваленко пояснив, що "треба вводити екстрені відключення, щоб не зашкодити мережам ще більше".

Нагадаємо, раніше у Києві і семи областях було введено графіки погодинних відключень електроенергії. А ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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