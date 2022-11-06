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На Херсонщині росіяни топлять у Дніпрі цивільні судна і крадуть двигуни, частина пального потрапила в дельту річки

Забруднення загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський".

На Херсонщині росіяни топлять у Дніпрі цивільні судна і крадуть двигуни, частина пального потрапила в дельту річки
Фото: vgoru.org

На Херсонщині російські окупанти масово знищують приватні катери на узбережжях Дніпра, затоплюють цивільні судна.

Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Рашисти привласнюють двигуни та інше майно з плавзасобів. 

Після затоплення суден частина пального потрапила в дельту річки. Це безпосередньо загрожує екосистемі Національного природного парку "Нижньодніпровський", - зазначили в Генштабі.

Тим часом в області продовжуються заходи вивезення жителів із тимчасово окупованих територій. 

"В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада. Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, за інформацією влади області, у воду потрапило орієнтовно до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Такі дії росіян можуть призвести до знищення річкової флори та фауни, а також отруєння місцевості на десятки років. Небезпечні речовини можуть потрапити й до Чорного моря.

Рашисти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонській області: Голопристанської, Олешківської, Каховської, Горностаївської, Великолепетиської та Верхньорогачицької громад. В першу чергу росіяни вивозять людей із населених пунктів вздовж Дніпра, де зараз активно облаштовують свою лінію оборони.

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