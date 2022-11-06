Через атаки Росії у деяких поїздів Укрзалізниці затримки і змінений розклад

Через російські атаки деякі поїзди Укрзалізниці їхатимуть із затримкою та зміненим розкладом.

Про це повідомили в пресслужбі УЗ.

Перевізник оприлюднив перелік змін:

рейс №780 Київ - Суми їхатиме до Ворожби;

рейс №45 Харків - Ужгород прямуватиме зміненим маршрутом (без заходу в Суми) і затриматься орієнтовно на 3 години;

поїзд №259 Суми - Івано-Франківськ їхатиме зміненим графіком і затримуватиметься орієнтовно на 3 години.

"Пасажири, які мали здійснити посадку на рейси №45 і №259 по станціях Ворожба, Бахмач, Ніжин та Конотоп, будуть вивезені окремим додатковим рейсом до Києва, де буде здійснена пересадка на інші поїзди західного напрямку", - додали в пресслужбі Укрзалізниці.

Нагадаємо, нещодавно в УЗ повідомили, що 80% поїздів продовжують курсувати за графіком попри обстріли.

Також "Укрзалізниця" запустила низку внутрішніх і міжнародних рейсів з Києва та Одеси.