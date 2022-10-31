80% поїздів продовжують курсувати за графіком попри обстріли, - Укрзалізниця

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд Київ - Ужгород, а також рейси швидкісних поїздів Київ - Краматорськ та Київ - Дніпро.

Внаслідок ракетних ударів Росії було пошкоджено низку об'єктів інфраструктури. Церез це знеструмлені кілька ділянок на залізниці і затримуються кілька поїздів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух", - йдеться в повідомленні.

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує поїзд №81/82 Київ - Ужгород. Також затримуються рейси швидкісних поїздів №712 Київ - Краматорськ та №732 Київ - Дніпро.

"80% поїздів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні. Зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури в кількох містах, у тому числі - в столиці. Через це можливі перебої зі світлом та водою.

ДСНС попередила, що протягом 31 жовтня є високий ризик повторних атак.