Постраждалих станом на зараз немає.

Сьогодні приблизно о 8:00 ранку ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Чугуївському району. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Про це повідомляє губернатор Харківщини Олег Синєгубов.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, протягом минулої доби тривали обстріли Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Зокрема, були обстріляні місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вчинила масований ракетний удар при Україні. У Києві внаслідок влучання знеструмило частину районів, також зникло водопостачання.

ППО працювала в столиці, Київській області, Вінницькій, Полтавській областях. Є влучання також в Запоріжжі.