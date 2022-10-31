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Росіяни створюють непридатні для життя умови на окупованій Херсонщині, - ОК "Південь"

Водночас, окупанти почали підготовку до відведення артозброєння з правобережної частини областідля можливого перекидання на інші напрямки.

Росіяни створюють непридатні для життя умови на окупованій Херсонщині, - ОК "Південь"
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Херсонської області створюються умови, непридатні для проживання цивільного населення.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у фейсбуці.

"Окупаційна влада відключає електрику та воду, доступ до мережі Інтернет, лякає нанесенням ракетних ударів з боку Збройних Сил України, агітує за термінову евакуацію. Самі ж окупанти першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці і ринки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обстановка в зоні відповідальності командування та південнобузькому операційному районі стабільно напружена, але контрольована.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів. Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та населених пунктах в прифронтовій зоні і в тилових районах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Водночас, підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки", - зазначили в командуванні.

Нагадаємо, 28 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни дали жителям окупованої Херсонщини дві доби на виселення. По дорозі до Криму рашисти встановили додаткові блокпости, де організували ретельний огляд і перевірку цивільних.

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