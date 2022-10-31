В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов

Колишня хазяйка розплідника загинула під час російської окупації.

У розпліднику собак в Бучі Київської області собакам влаштували відверте “пекло”. Правоохоронці знайшли трупи 7 цуценят та 2 дорослих псів.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення”, - повідомив Нєбитов.

Він додав, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Але під час окупації міста вона трагічно загинула, і справою став займатися її 27-річний чоловік.

Всі тварини були вилучені та передані зоозахисникам для піклування.

Щодо власника вже розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, волонтерка Вікторія евакуювалася з Бахмута разом з 26 котами та собаками до Київської області.