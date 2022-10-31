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В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов

Колишня хазяйка розплідника загинула під час російської окупації.

В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

У розпліднику собак в Бучі Київської області собакам влаштували відверте “пекло”. Правоохоронці знайшли трупи 7 цуценят та 2 дорослих псів.

Про це повідомив голова ГУ Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

“Під час огляду приміщення наші поліцейські виявили трупи щенят породи американського стаффордширського тер’єра та американського буллі. Ще 12 собак перебували у важкому стані від голоду та зневоднення”, - повідомив Нєбитов. 

Він додав, що розплідник створила 28-річна бучанка, яка гідно опікувалась тваринами. Але під час окупації міста вона трагічно загинула, і справою став займатися її  27-річний чоловік.

Всі тварини були вилучені та передані зоозахисникам для піклування. 

Щодо  власника вже розпочато досудове розслідування. 

Нагадаємо, волонтерка Вікторія евакуювалася з Бахмута разом з 26 котами та собаками до Київської області. 

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