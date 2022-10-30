Німеччина закликала РФ продовжувати виконувати “зернову угоду”

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала РФ виконувати свої зобов'язання за угодою про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мільйони людей у світі голодують, а Росія вкотре ставить під загрозу безпеку зерновозів. Це має припинитися…Чи зможуть родини у Лівані, Нігері чи Бангладеш заплатити за свій наступний обід, не повинно залежати від військових планів російського президента", - заявила Бербок.

Вона наголосила, що десятки зерновозів знаходяться в дорозі, щоб доставити зерно з України до інших країн.

Бербок закликала Росію не ставити під загрозу безпеку цих кораблів і виконати свої зобов'язання перед міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблоковані. РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".