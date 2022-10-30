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Німеччина закликала РФ продовжувати виконувати “зернову угоду”

Росія вкотре ставить під загрозу безпеку зерновозів.

Німеччина закликала РФ продовжувати виконувати “зернову угоду”
Фото: ЕРА/UPG

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала РФ виконувати свої зобов'язання за угодою про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мільйони людей у світі голодують, а Росія вкотре ставить під загрозу безпеку зерновозів. Це має припинитися…Чи зможуть родини у Лівані, Нігері чи Бангладеш заплатити за свій наступний обід, не повинно залежати від військових планів російського президента", - заявила Бербок.

Вона наголосила, що десятки зерновозів знаходяться в дорозі, щоб доставити зерно з України до інших країн. 

Бербок закликала Росію не ставити під загрозу безпеку цих кораблів і виконати свої зобов'язання перед міжнародним співтовариством.

Нагадаємо, через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблоковані. РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

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