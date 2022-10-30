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В Литві продовжується навчання керівного складу ЗСУ

Підтримка Литви залишається дуже важливою для України.

В Литві продовжується навчання керівного складу ЗСУ
Фото: Арвідас Анушаускас

Литва продовжує проводити навчання для керівного складу Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. 

“Навчання українських військ є важливою частиною литовської військової підтримки України”, - написав Анушаускас. 

Він додав, що цього тижня у литовській Військовій академії відбулися вже четверті Курси підготовки командного складу для українських військ.

Нагадаємо, Литва продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні

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