В Литві продовжується навчання керівного складу ЗСУ

Підтримка Литви залишається дуже важливою для України.

Литва продовжує проводити навчання для керівного складу Збройних Сил України.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

“Навчання українських військ є важливою частиною литовської військової підтримки України”, - написав Анушаускас.

Він додав, що цього тижня у литовській Військовій академії відбулися вже четверті Курси підготовки командного складу для українських військ.

Нагадаємо, Литва продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні.