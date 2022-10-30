В Литві продовжується навчання керівного складу ЗСУ

Литва продовжує проводити навчання для керівного складу Збройних Сил України.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
“Навчання українських військ є важливою частиною литовської військової підтримки України”, - написав Анушаускас.
Він додав, що цього тижня у литовській Військовій академії відбулися вже четверті Курси підготовки командного складу для українських військ.
Нагадаємо, Литва продовжить ремонт німецьких самохідних артилерійських установок PzH 2000, пошкоджених в ході боїв в Україні.