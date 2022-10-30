НАТО вимагає від Москви терміново відновити дію "зернової угоди" і припинити війну в Україні

"Президент Путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною", - заявила офіційний представник Альянсу.

НАТО закликало Москву терміново подовжити зернову угоду з Україною, повідомляє Reuters.

Як ідеться в заяві офіційної представниці Альянсу Оани Лунгеску, "президент Путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною".

"Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству дістатися до тих, хто його найбільше потребує", - наголосила Лунгеску.

Вона додала, що всі союзники НАТО вітали угоду, укладену за допомогою Туреччини. Відновлення експорту українського зерна допомогло знизити ціни на продукти харчування в усьому світі, зауважили в Альянсі.

Нагадаємо, Росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті.

В ООН заявили, що підтримують контакти з російською владою після цієї заяви.

Закликав Москву повернутися до "зернової угоди" і Європейський Союз.