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ДСНС Харкова отримала від Німеччини дві сучасні пожежні автоцистерни

Техніка необхідна для забезпечення вирішення оперативних завдань і бойової роботи харківських рятувальників.

ДСНС Харкова отримала від Німеччини дві сучасні пожежні автоцистерни
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Сьогодні працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харкові отримали дві сучасні пожежні автоцистерни від Німеччини.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Транспорт передали за сприяння німецької благодійної організації IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin та очільника Харкова.

У ДСНС зазначили, що техніка необхідна для забезпечення вирішення оперативних завдань і бойової роботи харківських рятувальників. Як відомо, Харківщина перебуває в зоні бойових дій, тож рятувальникам доводиться працювати у вкрай важких умовах, рятуючи людей і майно під ворожими обстрілами.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Нагадаємо, сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України отримали допомогу від благодійної організації шведських рятувальників Swedish Rescuers.

Також Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів, які розподілять по областях країни.

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