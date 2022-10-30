Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти підірвали міст через річку Красна біля села Красноріченського.

Про це він повідомляє у своєму Телеграмі.

Зазначимо, що селище Красноріченське знаходиться між Сватовим і Кремінною. Наразі саме там відбувається контрнаступ ЗСУ, і в такий спосіб окупанти намагаються його сповільнити.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько", - додав Гайдай.

Раніше Гайдай сказав, що російське командування поставило завдання зупинити просування українських військових у Луганській області.