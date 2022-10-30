Посол України радить німцям не пускати російських ухилянтів

Чоловіки, які тікають з Росії, хочуть уникнути військової служби, але не засуджують війну.

Український посол у Берліні Олексій Макеєв вважає, що Німеччині не варто було б приймати у себе росіян, які тікають від мобілізації.

Про це посол заявив в інтерв'ю Bild.

"Мене дуже дратує те, що майже ніхто з росіян не поїхав зі своєї країни, коли почалася війна. Я теж нічого не чув про великі демонстрації", – сказав він.

За словами Макеєва, молоді чоловіки, які тікають з Росії, просто хочуть уникнути військової служби, але не засуджують війну. Зрештою вони їздитимуть колонами по Німеччині, розмахуючи російськими прапорами, сказав посол.

"Ці росіяни становлять загрозу безпеці не лише для Німеччини, а й для всіх молодих українських жінок з дітьми, яким доведеться знаходитися поручи з цими чоловіками у притулках для біженців. Для Німеччини було б неправильно приймати російських дезертирів", – сказав Макеєв.

Нагадаємо, що у Росії 20 жовтня влада офіційно завершила часткову мобілізацію, проте повістки продовжують видавати.

В Росії мобілізували близько 200 тисяч осіб від заявлених 300 тисяч.