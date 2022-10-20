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У Росії офіційно завершується часткова мобілізація, та повістки видавати не припиняють

На окремих напрямках окупаційна влада тимчасово захоплених українських територій вивозить населення.

У Росії офіційно завершується часткова мобілізація, та повістки видавати не припиняють
Фото: EPA/UPG

У Росії влада офіційно завершує часткову мобілізацію, проте повістки видавати не припиняє.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"В населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27-ї окремої мотострілецької бригади для їх медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій. В ході уже проведених мобілізаційних заходів виникають суттєві проблеми", - розповіли в українському командуванні.

Водночас окупаційна влада тимчасово захоплених українських територій продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення. Водночас на окремих напрямках розпочали евакуацію цивільних.

Нагадаємо, в Росії вже мобілізували близько 200 тисяч осіб від заявлених 300 тисяч. 

У Кемеровській області РФ оголосили "трудову мобілізацію" студентів.

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