Головне завдання для Росії зараз – не допустити наступ захисників на Херсонському напрямку, – Громов

Росіяни сподіваються, що це вдастся зробити за рахунок мобілізованих.

Ситуація на фронті внаслідок мобілізації, зокрема й увʼязнених, загострилась. Але ворог успіху не має. Мобілізація приводить тільки для збільшення втрат Росії. Водночас, не маючи суттєвих успіхів, окупанти різко збільшили використання ракет і дронів-камікадзе для терору мирного населення. З 10 жовтня ворог випустив 154 ракети по Україні.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Це майже в сім разів більше, ніж у першій декаді жовтня. В основному росіяни використовують крилаті ракети повітряного застосування – понад 80 одиниць. Майже третину склали ракети морського базування "Калібр". Також ворог застосував вісім ракет наземного базування. Крім того, понад 170 разів ворог запустив безпілотники.

На Чернігівському напрямку росіяни збільшили кількість так званих турбуючих обстрілів. Зокрема, стріляли біля Миколаївки, Сеньківки. Також стріляли по Сумській області.

На Харківському напрямку противник здійснив спроби наступу за кількома напрямками. Без успіху. Завдав авіаударів по позиціях військ та ракетного удару по цивільних.

У Донецькій області заява російських військ щодо так званого звільнення вимагатиме постійного зосередження ресурсів окупантів. Найскладніша ситуація біля Соледара, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Марʼїнки, Первомайська і інших. Там противник намагається штурмовими діями просунутись уперед.

За цими напрямками активно використовуються бойовики ПВК, чисельність яких зросла за рахунок увʼязнених.

На Краматорському напрямку ворог завдав ударів. На Бахмутському – ситуація складна, але контрольована. Ворог продовжує наступ з метою витіснення наших військових, зокрема біля Бахмута.

Біля Новокалинового, Красногорівки, н.п. Водяне, Первомайське, Невельське, Марʼїнка були обстріли та авіаудари.

Для режиму Путіна Херсон, Запоріжжя і Миколаїв мають стратегічне значення як для сухопутного коридору з Кримом, так і для створення плацдарму для захоплення Миколаївської і Одеської області.

На Запорізькому напрямку ворог веде обстріли з усього спектру озброєння і веде оборону своїх позицій.

Найближчим часом основним завданням для Росії є утримати фронт і зупинити український наступ на Херсонському напрямку. Окупанти очікують, що в цьому допоможуть мобілізовані. У Південнобузькому районі ворог зосередив до 45 батальйонно-тактичних груп. Громо не назвав кількість осіб, але раніше в кожній з БТГ було по 600-800 військових. При цьому ворог намагається відновити переправи через Дніпро.

Наші війська покращили тактичне положення в районі Благодатного Херсонської області. На Миколаївському напрямку ситуація стабільна та контрольована. Ворог намагається витіснити захисників з рубежів та відновити втрачене положення. Спроба наступу росіян була невдала.

Нагадаємо, Генштаб вважає, що загроза відновлення наступу на північному фронті зростає. Цього разу напрямок може бути змінений на захід білорусько-українського кордону.