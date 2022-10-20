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Повідомлено про підозру жінці на Харківщині, яка вихваляла окупантів в інтерв'ю роспропаганді, - ОГ

Вона розповідала російському телеканалу, що підтримує окупаційну армію та з її приходом стала почуватись безпечно.

Повідомлено про підозру жінці на Харківщині, яка вихваляла окупантів в інтерв'ю роспропаганді, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру мешканці смт Куп'янськ-Вузловий, яка, за даними слідства, наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій держави-агресора в Україні.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Прибічниця окупантів дала інтерв'ю російському телеканалу "Звезда", в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину "задавили с этим украинским языком"», - йдеться у повідомленні.

Після деокупації прихильниця «русского мира» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області громадянці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, співробітницю столичної гімназії підозрюють у підтримці збройної агресії РФ. Серед іншого вона стверджувала, що Київ є власністю Москви.

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