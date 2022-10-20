Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, – представництво Чехії

Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні.

Про це повідомило у Twitter представництво головуючої у Раді Чехії.

"Санкції щодо Ірану в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в Офіційному журналі ЄС", – йдеться у повідомленні.

Чехи додали, що країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, відповідальних за постачання дронів.

Крім того, повідомляється про готовність ЄС розширити санкції ще щодо чотирьох іранських організацій, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Нагадаємо, раніше ЄС погодив санкції проти Ірану. Обмежувальні заходи застосовані через те, що Іран продає Росії БпЛА, якими бʼють по енергетичній і цивільній інфраструктурах. Тільки в Києві від удару одного безпілотника було вбито пʼять людей, ще близько 20 були поранені.

Іран продає Росії два види апаратів: Shahed-136, маркований росіянам як "Герань", і Mojahed. За даними західної преси, делегація Ірану під час візиту до Москви на початку жовтня також погодилась продати ракети "земля-земля".