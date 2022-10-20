​United for Ukraine надасть безкоштовне житло українським біженцям у 45 країнах ЄС

Фонд United for Ukraine (UFU) надасть безкоштовне житло у 45 країнах Європи українцям, які були змушені виїхати з країни через повномасштабне російське вторгнення. Про це LB.ua повідомила пресслужба фонду. З 24 лютого 2022 року вже понад шість мільйонів українців покинули свої домівки й були змушені шукати прихисток в країнах Європи. Наразі проблема пошуку житла для тимчасово переміщених осіб продовжує бути критичною.

"Вже понад пів року кожен з нас кожного дня робить все можливе для того, щоб Україна перемогла у цій війні та кожен українець міг повернутись додому й до своїх рідних. Команда UFU разом з партнерами вже надала тимчасову домівку для 11 200 людей, які змушені були покинути Україну через небезпеку. Але ми розуміємо, що не варто недооцінювати ситуацію, і попереду на нас ще чекають значні виклики, з якими ми зможемо впоратись, тільки об’єднавши зусилля", – зазначає CEO United for Ukraine Дана Павличко.

Платформа UFU об’єднує сили багатьох міжнародних компаній і організацій, включаючи IRC, Google.org, Airbnb.org та інших, щоб підтримати людей, які вимушені залишити Україну.

Наразі українські жінки з дітьми, які шукають тимчасове житло на термін від 7 до 30 днів, можуть заповнити форму на сайті United for Ukraine. За умовами програми, кінцевий строк розміщення – 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, в березні депутати Європарламенту з різних країн об’єдналися у мережу "United for Ukraine" – U4U, тобто “Об’єднані за Україну”, щоб допомогти нашій країні розв’язати проблеми через військову агресію Росії.