Депутати Європарламенту створили міжнародну мережу "United for Ukraine"

Депутати Європарламенту з різних країн об’єдналися у мережу "United for Ukraine" – U4U, тобто “Об’єднані за Україну”, щоб допомогти нашій країні розв’язати проблеми через військову агресію Росії.

Про це заявила народна депутатка від фракції “Слуга Народу”, представниця української делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Створення мережі ініціював Андріус Кубілюс, член Європейського парламенту, колишній прем’єр Литовської Республіки. Його підтримує міжпартійна коаліція членів Європарламенту від Німеччини, Франції, Литви, Словаччини та інших країн.

“Зараз U4U об’єднує понад 60 депутатів із 15 держав, які активно працюють над підтримкою України у своїх країнах та на міжнародному рівні. У перспективі ми плануємо розширити мережу таким чином, щоб у ній були кілька представників від кожної країни ЄС та НАТО, а також України”, – розповіла Кравчук.

Мережа почне працювати незабаром, установча онлайн-зустріч U4U відбудеться у вівторок, 22 березня, на ній парламентарі обміняються ідеями про основні стратегічні пріоритети та обговорять наступні кроки.

“Через напад РФ на Україну постали гострі питання постачання зброї, впровадження західних санкцій, допомога біженцям, а також проблеми майбутнього відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури, економіки та інтеграція України до ЄС. Саме для цього створена міжнародна глобальна міжпартійна мережа парламентарів з різних країн, Європарламенту та сенаторів США – U4U”, – пояснила Кравчук.

Нагадаємо, майже сто депутатів Європарламенту закликали накласти ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.