В Україні створили Національне інформаційне бюро, яке збиратиме дані про українських військовополонених, загиблих і зниклих

В Україні створили Національне інформаційне бюро. Таке рішення схвалив Кабмін України, розповіла Віце-прем’єр-міністр – Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Головною метою діяльності цього органу є збір – усіма можливими способами – та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих окупантами, у тому числі – і з-поміж мирного населення.

За словами Верещук, НІБ діятиме відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

“Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, наша держава в контексті міжнародного права зобов’язана саме так поводитись. Адже Україна є цивілізованою країною й дотримується міжнародних норм. Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України”, – пояснила міністерка.

Вона наголосила, що відповідно до офіційних даних Генерального штабу Збройних Сил України втрати особового складу ворога вже перевищують 14 000 військовослужбовців. Наші захисники щоденно беруть у полон тих, хто незаконно вдерся на нашу територію.

“Списки як загиблих, так і військовополонених рф теж складатиме українська сторона. Їхні родини мають знати, куди російська влада відправила їх дітей, чоловіків та братів. Надалі в Україні буде створено “кейс обміну”, або обмінний фонд. За допомогою структур МКЧХ, який виступає нейтральним посередником, ми надаватимемо інформацію супротивній стороні”, – додала вона.

Така діяльність дозволить Україні вкотре довести злочини Росії та в перспективі – активізувати процес обміну як полоненими, так і тілами загиблих.

Працює “гаряча лінія” Національного інформаційного бюро – 1648 та (044) 287-81-65 (дзвінки із закордону) для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими. Лінія також функціонуватиме у месенджерах.