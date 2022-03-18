ЗСУ знищили велику кількість ворожої техніки та живої сили біля Чернігова: "Ротація" орків на той світ пройшла успішно"

Українські захисники знищили ворожий комплекс РЕР "Торн" і командно-спостережний пункт БТГр поблизу Чернігова. Цю техніку було виявлено вчора увечері, а ліквідовано сьогодні на світанку.

Також за минулу добу оборонці Чернігова відбили дві спроби просування російських військ. Кремлівська армія зазнала втрат у техніці та живій силі, повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк і "тигр". Інші втрати ворога уточнюються", – зазначили військові.

ЗСУ також завдали артилерійського удару по артилерії противника і знищили дві ворожі батареї. У районі одного з населених пунктів Чернігівської області українські захисники завдали точкових ударів по великій кількості техніки та особового складу, який ротувався.

"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!" – додали військові.

Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку й не бажають іти в бій.

Нагадаємо, станом на 17 березня, за попередніми даними, від рук окупантів загинули понад дві сотні чернігівців. Ворог розстрілює людей навіть на вулицях, коли вони стоять у черзі по воду і хліб.