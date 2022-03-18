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Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії

Російський БТР-82 з десантом знищили дистанційно.

У мережу виклали кадри роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ по ворожих цілях.

"Група ССО України провела засідку на світанку в тилу противника. Влучним вогнем з NLAW, ліквідовано російський "Тигр" із високопосадовцем 35-ї армії, а також дистанційним підривом ТМ-62 було знищено БТР-82 з десантом", – йдеться у дописі на сторінці Командування ССО.

За оперативними даними Генерального штабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні понад 14200 військових, 205 літаків і гелікоптерів. Знищено 450 ворожих танків і майже 1,5 тис. броньованих машин.

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