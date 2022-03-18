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У Міноборони застерегли від ворожої пропаганди: поширюють дезінформацію про "гарматне мʼясо" в ЗСУ

На службу мобілізують тільки людей з бойовим досвідом. 

У Міноборони застерегли від ворожої пропаганди: поширюють дезінформацію про "гарматне мʼясо" в ЗСУ
Фото: Media Confidential

Міністерство оборони попередило про нову ворожу пропаганду щодо "непідготовлених воїнів" ЗСУ. В основному вороги пишуть це в коментарях у чатах та соціальних мережах із фейкових акаунтів. Зустрічається це і в інформаційний агентствах.

На сторінці Міноборони в Facebook опублікували ознаки, за якими можна розпізнати російську дезінформацію.

Це емоційність викладу, неможливість ідентифікації автора тексту, підкреслена "українськість", застосування штампів у стилі розп’ятого хлопчика, фраз на кшталт "Обещали подготовку, отправили копать окопы, не стреляли вообще". 

"Подібна інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому – великі втрати у лавах збройних сил рф. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи Збройних Сил України, територіальної оборони, інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування (колишні військкомати) приймають на службу людей із відповідним військовим фахом по мірі того, як розгортаються підрозділи й усі види їх забезпечення", – пояснили в міністерстві оборони. 

Зараз на службу мобілізують тільки людей з бойовим досвідом. 

Там нагадали, що воювати "гарматним м’ясом", без підготовки, за принципами "с одной трехлинейкой на троих", "оружие добудешь в бою" завжди було і залишається прерогативою росіян-окупантів.

"Командування Сухопутних військ, Керівництво Української держави та Збройних Сил цінує життя кожного нашого громадянина і дає можливість вступити в боротьбу за волю України лише з належним озброєнням та належною підготовкою, щоби наші воїни мали якнайвищі можливості виконати завдання, знищити ворога і вижити", – додали у відомстві. 

Нагадаємо, на слугування "гарматним мʼясом" скаржаться саме окупаційні війська. Мобілізовані з ОРДО розповідали, що їх женуть як худобу перед основними силами для штурму Маріуполя. При цьому вони не мають захисних засобів. 

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