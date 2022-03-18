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Укрзалізниця оприлюднила графік відправлень евакуаційних поїздів 18 березня

Зазначено додаткові рейси.

Укрзалізниця оприлюднила графік відправлень евакуаційних поїздів 18 березня
Фото: EPA/UPG

Укрзалізниця на своїй сторінці у Facebook оприлюднила графік відправлень евакуаційних поїздів на 18 березня.

Наразі призначено наступні евакуаційні поїзди:

Дарниця (Київ):

  • 1:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Харків;
  • 8:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Дарниця – Львів.

Харків:

  • 8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
  • 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

  • 17:00 – №503/504 Дніпро – Вінниця;
  • 20:00 – №226/225 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №277/278 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №279/280 Краматорськ – Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород.

Запоріжжя:

  • 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Чоп.

Додаткові рейси вирушать:

22:32 – з Одеси до Ужгорода;

19:13 – з Києва до Хелма.

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