Загинула одна людина, 11 осіб постраждало, ще одна людина – під завалами.

Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки, є загиблі та постраждалі.

За даними ДСНС,18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.

"Загинула 1 особа, 11 осіб постраждали та 1 особа перебуває під завалами", – інформують рятувальники.

У двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється.

Фото: ДСНС