У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки, є загиблі та постраждалі.
За даними ДСНС,18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки.
"Загинула 1 особа, 11 осіб постраждали та 1 особа перебуває під завалами", – інформують рятувальники.
У двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється.