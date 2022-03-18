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У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вишу та житлові будинки, є жертви

Загинула одна людина, 11 осіб постраждало, ще одна людина – під завалами.

Фото: ДСНС

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля вищого навчального закладу та житлові будинки, є загиблі та постраждалі.

За даними ДСНС,18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок ворожого обстрілу зазнав сильних руйнувань шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, а також постраждали два сусідні житлові будинки. 

"Загинула 1 особа, 11 осіб постраждали та 1 особа перебуває під завалами", – інформують рятувальники.

У двох житлових будинках пожежі ліквідовано. Інформація уточнюється. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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