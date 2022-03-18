Учора у с. Яблунівка Коростенського району на Житомирщині внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано два приватні житлові будинки та пошкоджено ще дві будівлі.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Загиблих і травмованих немає.
Уночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок і господарську будівлю.
Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням.
Загиблих і травмованих людей немає.
Нагадаємо, 15 березня агресор завдав авіаударів по селах Малинської громади, що на Житомирщині.