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На Житомирщині унаслідок обстрілів окупантів зруйновано приватні будинки

Ворог також пошкодив будинки у двох приватних обійстях.

На Житомирщині унаслідок обстрілів окупантів зруйновано приватні будинки

Учора у с. Яблунівка Коростенського району на Житомирщині внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано два приватні житлові будинки та пошкоджено ще дві будівлі.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Загиблих і травмованих немає.

Уночі 18 березня у с. Залісся Коростенського району ворог пошкодив у двох приватних обійстях житловий будинок і господарську будівлю.

Ще одна господарська споруда внаслідок обстрілів зазнала руйнувань з подальшим загорянням.

Загиблих і травмованих людей немає.

Нагадаємо, 15 березня агресор завдав авіаударів по селах Малинської громади, що на Житомирщині.

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