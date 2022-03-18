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В ОП назвали маршрути зелених коридорів на 18 березня

Люди матимуть змогу виїхати з Маріуполя в Запоріжжя та із Сумщини у Полтаву.

В ОП назвали маршрути зелених коридорів на 18 березня
Фото: Макс Требухов

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів на п’ятницю, 18 березня, для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів.

Люди матимуть змогу виїхати з Маріуполя в Запоріжжя та із Сумщини у Полтаву.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що 18 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

1. Маріуполь  Мангуш – Токмак – Василівка  Кам’янське – Запоріжжя. Рух коридором приватного автотранспорту.  Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська. 

Продовжується рух бензовоза з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди. Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш.

2. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом з автобусами. 

3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

4. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Із Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації. 

6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів. 

7. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів. 

Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти)  з Харкова та Слов’янська до Балаклеї та Ізюма Харківської області.

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