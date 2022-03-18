В ОП назвали маршрути зелених коридорів на 18 березня

Люди матимуть змогу виїхати з Маріуполя в Запоріжжя та із Сумщини у Полтаву.

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів на п’ятницю, 18 березня, для евакуації населення з окупованих російськими військами населених пунктів.

Люди матимуть змогу виїхати з Маріуполя в Запоріжжя та із Сумщини у Полтаву.

Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що 18 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

1. Маріуполь – Мангуш – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. Рух коридором приватного автотранспорту. Автобуси відправлені із Запоріжжя до Бердянська.

Продовжується рух бензовоза з Василівки для дозаправки приватного транспорту, яким виїжджають люди. Тим, хто іде пішки, організована допомога в м. Мангуш.

2. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні приватного автотранспорту разом з автобусами.

3. Велика Писарівка – Охтирка – Хухра – Котельва – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

4. Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Можливий рух у колоні на особистому транспорті разом з автобусами.

5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Із Сум евакуація на приватному автотранспорті. З Лохвиці будуть відправлені автобуси для евакуації.

6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.

7. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава. Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні автобусів.

Будуть відправлені гуманітарні вантажі (продукти та медикаменти) з Харкова та Слов’янська до Балаклеї та Ізюма Харківської області.