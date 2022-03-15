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Обстріляли сільські будинки і підприємства: російські окупанти завдали авіаударів по Житомирщині

Інформацію про потерпілих уточнюють, повідомили в обласній поліції.

Обстріляли сільські будинки і підприємства: російські окупанти завдали авіаударів по Житомирщині
Фото: Поліція Житомирської області

Удень 15 березня агресор завдав авіаударів по селах Малинської громади, що на Житомирщині.

Про це повідомили в поліції Житомирської області.

"Авіаобстрілів зазнало м. Малин і с. Юрівка місцевої громади. Попередньо відомо, що в результаті дій агресора постраждали люди, зруйновано приватні будинки та виробничі приміщення. На місцях воєнних злочинів працюють поліцейські", - розповіли в поліції.

Близько опівдні Росія здійснила ракетні удари по виробничих приміщеннях двох підприємств у м. Малині. У результаті зруйновано та пошкоджено цехи. Інформацію про потерпілих уточнюють.

У с. Юрівці внаслідок авіаудару зруйновано два сільські будинки, ще близько десятка обійсть зазнали пошкоджень.

14 березня Росія завдала ракетного удару по адміністративних будівлях смт Ставище Житомирського району. Постраждали 4 людини, знищено 7 будівель.

Опівночі 10 березня російські окупанти завдали авіаудару по території цілісного майнового комплексу в місті Коростень на Житомирщині. Унаслідок вибухів одна особа загинула та дві отримали травми.

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