​Ухвалених санкційних рішень недостатньо. Агресивні плани Росії ще не розвалились, – Зеленський

Санкцій, які світова спільнота наклала на Росію, недостатньо для того, щоб Москва припинила війну проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський протягом онлайн-виступу перед лідерами Joint Expeditionary Force – прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і керівниками країн Балтії та Північної Європи.

«Російські державні пропагандисти і зараз повторюють, що війна проти України – це тільки початок. Кажуть, що далі будуть інші країни Європи, – зазначив він. – Вони говорять це, коли вже введені санкції. Коли вже світ солідарний в засудженні агресії. Отже, ухвалених санкційних рішень недостатньо. Отже, агресивні плани Росії ще не розвалились». За словами президента України, є пояснення, чому Росія продовжує війну.

«Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Вони обстріляли найбільшу АЕС у Європі. Вони поставили під загрозу безпеку обʼєктів у Чорнобилі. Законсервованої АЕС і сховища для ядерних відходів. Яку відповідь вони отримали за це? Жодної», – наголосив він.

Володимир Зеленський також нагадав, що багато світових компаній досі не пішли з російського ринку.

«Їх не хвилюють 97 дітей, які вбиті. Nestle все одно продовжує торгувати. Вони не рахують, скільки міст зруйновано ракетами, авіабомбами та артилерією. Philip Morris все одно продовжує заробляти. Вони не звертають уваги більш ніж на 800 російських ракет, які вже вдарили по Україні. Raiffeisen та інші банки проводять гроші, які в Росії вже всі у крові, – заявив він. – А серед тих, хто сказав, що пішов з російського ринку... Є компанії, які навіть нікого не звільняють. Про що це свідчить? Це обман. Обман України – як з небом».

Санкційна політика має бути такою, щоб агресор навіть думати про війну не міг, упевнений президент України. «Потрібна заборона для російського флоту користуватись портами світу. Потрібне повне відключення російських банків від SWIFT. Потрібне визнання російської держави державою-терористом, бо це так і є. Потрібне ембарго на будь-яку торгівлю з Росією, – сказав він. – Я наголошую – це потрібно для вас. Так само, як і для нас. Для миру в Україні, в Європі».

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту Володимиру Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. Тому, на його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.