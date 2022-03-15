"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і приватний будинок (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ГоловнаСвіт

Стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити, – член Політбюро КПК

Головний китайський дипломат не назвав війну війною і наголосив на «необхідності з'ясувати історичну причину виникнення української проблеми».

Стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити, – член Політбюро КПК
Фото: EPA/UPG

Міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для сприяння якнайшвидшому досягненню результатів на мирних переговорах між Росією та Україною та деескалації.

Про це заявив член Політбюро ЦК КПК, начальник Канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ Ян Цзечі за підсумками зустрічі з помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє китайське державне агентство «Сіньхуа»

Фактичний глава китайської дипломатії зазначив, що стан справ в Україні «зараз досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити». 

«КНР незмінно виступає за повагу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав та дотримання цілей та принципів Статуту ООН, – заявив він. – Китайська сторона всіма силами сприяє переговорам задля досягнення миру. Усі сторони мають проявити максимальну стриманість, захистити громадянське населення та запобігти великомасштабній гуманітарній кризі. Китай надав Україні надзвичайну гуманітарну допомогу і продовжуватиме свої зусилля у цьому напрямку».

Ян Цзечі також наголосив на «необхідності з'ясувати історичну причину виникнення української проблеми та відреагувати на раціональні занепокоєння всіх сторін». 

За його словами, слід орієнтуватися на довгострокову перспективу, активно виступати за концепцію загальної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки, закликати усі відповідні сторони брати участь у рівноправному діалозі та рухатися до створення збалансованого, ефективного та сталого механізму європейської безпеки для підтримання миру в регіоні та на всій планеті відповідно до принципу неподільної безпеки.

«Китай рішуче виступає проти поширення хибної інформації про нього, а також спотворення та дискредитації його позицій», – наголосив Ян Цзечі. 

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну. 

Учора в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

При цьому представники американської адміністрації не повідомили, як Китай відповів на запит Росії, чи була запропонована чи надана допомога

Раніше міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також