Стан справ в Україні досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити, – член Політбюро КПК

Головний китайський дипломат не назвав війну війною і наголосив на «необхідності з'ясувати історичну причину виникнення української проблеми».

Міжнародна спільнота має об'єднати зусилля для сприяння якнайшвидшому досягненню результатів на мирних переговорах між Росією та Україною та деескалації.

Про це заявив член Політбюро ЦК КПК, начальник Канцелярії Комісії ЦК КПК із закордонних справ Ян Цзечі за підсумками зустрічі з помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, повідомляє китайське державне агентство «Сіньхуа».

Фактичний глава китайської дипломатії зазначив, що стан справ в Україні «зараз досяг такого становища, якого Китай не хотів би бачити».

«КНР незмінно виступає за повагу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав та дотримання цілей та принципів Статуту ООН, – заявив він. – Китайська сторона всіма силами сприяє переговорам задля досягнення миру. Усі сторони мають проявити максимальну стриманість, захистити громадянське населення та запобігти великомасштабній гуманітарній кризі. Китай надав Україні надзвичайну гуманітарну допомогу і продовжуватиме свої зусилля у цьому напрямку».

Ян Цзечі також наголосив на «необхідності з'ясувати історичну причину виникнення української проблеми та відреагувати на раціональні занепокоєння всіх сторін».

За його словами, слід орієнтуватися на довгострокову перспективу, активно виступати за концепцію загальної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки, закликати усі відповідні сторони брати участь у рівноправному діалозі та рухатися до створення збалансованого, ефективного та сталого механізму європейської безпеки для підтримання миру в регіоні та на всій планеті відповідно до принципу неподільної безпеки.

«Китай рішуче виступає проти поширення хибної інформації про нього, а також спотворення та дискредитації його позицій», – наголосив Ян Цзечі.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що Росія попросила Китаю військову допомогу для продовження вторгнення в Україну. FT також стверджує, що США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай «показав готовність» надати Росії військову підтримку у її вторгненні в Україну.

Учора в Римі відбулась семигодинна зустріч Яна Цзечі та радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

«Ми дуже чітко дали зрозуміти Пекіну, публічно та непублічно, що така підтримка (агресії Росії. – LB.ua) матиме наслідки», – заявив за її підсумками речник Держдепартаменту Нед Прайс.

При цьому представники американської адміністрації не повідомили, як Китай відповів на запит Росії, чи була запропонована чи надана допомога

Раніше міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії.